Leicester golea al City y es líder de la Premier

Lo de Jamie Vardy es para estudiarlo. Sorprende su historia, su explosión tardía y su forma de llegar y consagrarse en la élite, pero va camino de sorprender más su manera de mantenerse con el paso de los años, ya con 33 a cuestas, sosteniendo con argumentos su caché como delantero más efectivo de la Premier League. Si el año pasado fue pichichi de la competición con 23, esta temporada en tres partidos ya suma cinco. Tres de ellos fueron esta tarde contra el Manchester City (2-5).

Si alguien viene a reclamar que dos de los goles del hattrick fueron de penalti, busquen las jugadas: él los busca, él los provoca, él los marca. Vardy logró remontar en el Etihad Stadium con una nueva exhibición goleadora (ha marcado nueve goles al City en 10 partidos), la misma con la que dio la bienvenida a Guardiola a la Premier League. En diciembre de 2016, en el primer curso de Pep en Inglaterra, el Leicester se impuso por 4-2 a los ‘citizens’ con otro hattrick de Vardy. Esta vez fue 2-5, con una guinda preciosa de James Maddison, por la escuadra, cuando el City trataba de recortar las diferencias. Y otro más de Tielemans de penalti, tres en total en el partido, que puso la sentencia en los últimos minutos, tal y como lo reseño AS en su pagina web.

El Leicester lleva tres victorias en las primeras tres jornadas de liga y se coloca como líder junto al Everton de James. Todo lo contrario que el Manchester City, que pierde su primer encuentro en una tarde en la que no pudo disponer de ningún delantero. Tanto Agüero como Gabriel Jesús están lesionados y a Guardiola no le quedó más remedio que poner a Sterling de nueve, para acudir en el minuto 50 al joven Liam Delap que marcó el pasado jueves en su debut en Copa de la Liga. Aunque Mahrez abrió el marcador al inicio del partido, Vardy fue metiendo uno tras otro hasta que se consumó la goleada en el Etihad Stadium. Ake, entre medias, hizo el 2-4 de cabeza. Pero no hubo manera. Si el tema principal de debate es sobre los refuerzos que se deben hacer en defensa (Ruben Dias, del Benfica, es el próximo en llegar), razones no faltan para pensar que faltan refuerzos.