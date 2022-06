Ledecky y Ceccon brillaron en el Mundial de natación

La estadounidense Katie Ledecky agigantó todavía más su leyenda al conquistar su decimoséptima medalla de oro en una cita universal, la segunda en el presente Mundial de Budapest 2022, tras imponerse este lunes en la final de los 1.500 libre.

17th at the World Champs and counting #FINABudapest2022 pic.twitter.com/3UuOCAVCkc

Un extraordinario registro que no impidió, sin embargo, que Ledecky, la indiscutible reina de la natación, tuviera que compartir el protagonismo con el italiano Thomas Ceccon que logró el primer récord del mundo de este campeonato al establecer una nueva plusmarca en los 100 metros espalda con un tiempo de 51.60 segundos.

Marca que no sólo le sirvió al nadador transalpino para colgarse la medalla de oro, sino para hacer olvidar la ausencia de los rusos Evgeny Rylov y Kliment Kolesnikov, oro y plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, ausentes de la capital magiar por las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

Sin la presencia de los dos espaldistas rusos el triunfo parecía destinado al estadounidense Ryan Murphy, el vigente plusmarquista universal, que buscaba en Budapest su primer título de campeón del mundo en una prueba individual.

Un favoritismo que Murphy, quien logró el doblete en los 100 y 200 metros espalda en los Juegos de Río 2016, empeñó en un trepidante primer largo que situó al norteamericano al frente de la prueba con una ventaja de 12 centésimas sobre Ceccon.

Diferencia que el italiano eliminó por completo con un sensacional volteo que le permitió afrontar en la primera posición un último largo en el que Ceccon voló para arrebatarle no sólo la medalla de oro, sino también el récord del mundo a un Ryan Murphy, que tuvo que conformarse, otra vez más en un Mundial, con la medalla de plata.

Este nuevo metal conseguido por Ledecky, la lleva a tener dos preseas doradas en este Mundial gracias al triunfo que cosechó el pasado sábado en los 400 libre y la victoria de este lunes en la final de los 1.500.

Si en los 400 libre la norteamericana no encontró rival en su camino hacia la medalla de oro, mucho menos en los 1.500, tal y como demostraron los más de 4 segundos en los que aventajó a su compatriota Katie Grimes en los primeros 500 metros, los cuales Ledecky nadó por debajo de su propio récord del mundo.

Sin embargo, la diferencia no dejó de crecer, pese a que Ledecky aminoró notablemente su ritmo hasta alcanzar los más de 14 segundos por los que la norteamericana, que firmó un crono de 15:30.15 minutos, se impuso a la jovencísima Grimes de tan sólo 16 años.

El rumano David Popovici confirmó las expectativas que le sitúan como la próxima gran estrella de la natación mundial al coronarse como nuevo campeón del mundo de los 200 libre con un crono de 1:43.21 minutos, la quinta mejor marca de todos los tiempos.

Sólo los plusmarquistas universales, el alemán Paul Bidermann con 1:42.00, el estadounidense Michael Phelps con 1:42.96 y el francés Yannick Agnel 1:43.14, nadaron más rápido que Popovici en la historia.

Y es que el nadador de 17 años, quien ya entró en la final con el mejor crono de todos los participantes, tuvo que nadar más rápido que nunca para imponerse en una final de los 200 libre, que a día de hoy es posiblemente la más competida del programa natatorio.

Popovici aventajó en 1.26 segundos al surcoreano Sunwoo Hwang, otro proyecto de superestrella, que se colgó la medalla de plata con un crono de 1:44.47, y en 1.77 al británico Tom Dean, el vigente campeón del mundo, quien fue bronce con 1:44.98.

Regan Smith se impone a Kylie Masse en un vibrante duelo

Si los 200 libre masculinos era una prueba señalada en rojo, no menos expectativas generaba la final de los 100 espalda femeninos, pese a la ausencia de la australiana Kaylee McKeown, la vigente campeona olímpica y plusmarquista universal, que renunció a participar en las series para centrarse en los 200 estilos.

Baja que no impidió vivir un vibrante duelo entre la estadounidense Regan Smith, bronce en Tokio, y la canadiense Kylie Masse, plata en la capital japonesa, que se decantó por 18 centésimas en favor de la norteamericana que se colgó el oro con un tiempo de 58.22 segundos.

Pilato logra el oro en la resurrección de Meilutyte

Por su parte, Benedetta Pilato prolongó la fiesta italiana en el Duna Arena tras coronarse con un tiempo de 1:05.93 nueva campeona del mundo de los 100 braza, en una final que supuso el renacimiento de Ruta Meilutyte.

🇮🇹 Benedetta Pilato is the new WORLD Champion at the 100m Breaststroke event!

⏱️1:05.93 #FINABudapest2022 pic.twitter.com/2m573d2K55

— FINA (@fina1908) June 20, 2022