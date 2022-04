Leclerc mantiene a Ferrari en la cima

La escuderia italiana, y Charles Leclerc, continúan imponiéndose sobre los demás competidores de la categoría con su F1-75, pues el piloto monegasco consiguió su segunda «pole» del año al arrebatarle el primer lugar de partida a su máximo competidor por el título, Max Verstappen, quien tuvo que conformarse con el segundo lugar junto a su compañero en Red Bull que cerró el top tres.

Luego del último enfrentamiento entre Leclerc y Verstappen hace dos semanas en Arabia, donde el vigente campeón del mundo pudo recuperarse de su abandono en la apertura de la temporada, obtuvo su primer triunfo del año y meterse en la pelea por la cima junto al joven conductor del equipo italiano, los de maranello siguen mostrándose sólidos y lograron su primera pole position en el circuito de Albert Park, Australia, desde el 2007.

Ferrari y Red Bull tuvieron un mano a mano durante toda la sesión de clasificación, la cual estuvo marcada por dos fuertes accidentes que dejaron marginados a varios pilotos de obtener una buena posición de partida para la carrera de mañana.

Primero, Lance Stroll y Nicholas Latifi tuvieron un incidente en la Q1 (primera ronda de clasificación) donde el segundo dejó su Williams completamente destrozado luego de recibir un impacto de atrás por parte de Stroll en su Aston Matin, cuando este se intentaba cerrar para evitar que el canadiense lo superara. Ambos quedaron eliminados.

Posteriormente, en la Q3 (última sesión) en el intermedio de la prueba el español Fernando Alonso perdió el control de su Alpine en la parte posterior del circuito, llegando a la recta principal, y se fue directo a la graba estrellándose contra las defensas de la pared. El asturiano tendrá que partir desde la 10ma colocación.

Continuando con las acciones en pista, todo parecía indicar que los «Toros rojos» tendrían su segunda pole consecutiva del año, pues en el comienzo de la última tanda «Mad Max» sacó un gran tiempo de 1:18.399 que instantes después bajó su propio compañero, Sergio «Checo» Pérez, por solo una milésima de segundo para colocarse momentáneamente en punta.

Sin embargo, Leclerc les iba bajando los tiempos en los tres sectores de la pista a ambos competidores y con un registro de 1:18.239 pudo subir hasta la primera posición antes de que sacaran las banderas rojas por el accidente de Alonso.

Luego de la reanudación, Pérez volvió a la carga y no pudo bajar al monegasco de la cima por una sola milésima para quedar en el segundo lugar; Verstappen se vio obligado a llevar su RB18 al límite y, por un pequeño momento, se había colocado adelante superando al de Ferrari por 85 milésimas, pero Leclerc demostró nuevamente que tanto él como el auto rojo están para pelear el campeonato y se hizo con su primera clasificación en este circuito al ser el único piloto que bajó el minuto diecisiete.

Jump onboard as @Charles_Leclerc take @pirellisport Pole Position around the ultra-fast @ausgrandprix circuit 👀#AusGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/ETLhahZqXP

— Formula 1 (@F1) April 9, 2022