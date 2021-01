LeBron James y Gregg Popovich, voces críticas contra lo sucedido en Washington DC

Estados Unidos vive unos días críticos por todo lo sucedido en la tarde del 6 de enero de 2021 cuando un gran grupo de personas entraron a la fuerza en el Capitolio con el objetivo de detener la sesión parlamentaria del Senado que estaba en marcha y que determinaría la composición de la cámara. Un acto sin precedentes que se suma al clima de protestas que vive el país desde hace ya varios meses y que ha vuelto a poner de manifiesto las evidentes formas de actuación de las fuerzas del orden con respecto a las minorías étnicas.

El mundo NBA no se ha quedado en silencio ante todo lo sucedido en Washington DC estos últimos días. Si en la jornada del día de los incidentes todos los equipos participantes ya realizaron de uno u otro modo declaraciones o actuaciones simbólicas, sucedió de igual modo en la del 7 de enero, con especial énfasis en el duelo entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs.

LeBron James y Gregg Popovich han sido durante la última década dos de las personalidades más vocales y activas a la hora de denunciar injusticias de todo tipo, tanto raciales como sociales. Sin miedo a compartir su visión y ser críticos, algo que dada su posición de relevancia dentro de la NBA ha permitido que su mensaje haya llegado más lejos y que otros hayan encontrado inspiración en su ejemplo.

De nuevo, cuando los dos fueron preguntados por su opinión sobre lo sucedido no tuvieron reparos en hablar.

“No pude evitar preguntarme si esos que asaltaron el Capitolio hubiesen sido gente como, ¿cuál habría sido el resultado? Creo que todos lo sabemos. No hay opción a la duda. Ya sabemos lo que le habría pasado a los de mi clase si alguien se hubiera acercado al Capitolio, y mucho menos dentro de las oficinas y dentro de los pasillos”.

“Es injusto intentar que la gente entienda. Pero queremos que la gente escuche. Hay algunas cosas que no puedes entender porque no creces como crecimos nosotros. No vives en el mismo entorno en el que vivimos nosotros. No ves el hecho de que cuando salimos de nuestras casas y salimos de los edificios, estamos muertos de miedo desde el principio. Tenemos miedo de la policía. Así es como crecí. Cuando ves a la policía, corres hacia el otro lados, no sientes que sea protección. Nunca sientes que es protección”.