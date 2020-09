La Vinotinto ya tiene fecha de inicio de eliminatorias a Qatar 2022

La Federación Internacional de Fútbol Asociado confirmó el viernes el calendario oficial de las Eliminatorias de Conmebol para Qatar 2022. El debut de José Peseiro como seleccionador nacional y el estreno de la Vinotinto en esta nueva esta sera en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante Colombia el próximo jueves 8 de octubre.



Cinco días después, el martes 13 de octubre Venezuela recibirá en el estadio Metropolitano de Mérida a Paraguay en su segundo partido de eliminatoria.

De acuerdo a lo previsto por la FIFA la eliminatoria de Sudamérica concluirá a finales de marzo de 2022, indicó el departamento de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol.

De igual manera se ha especulado sobre la situación económica de la Federación Venezolana de Fútbol, y existen rumores de que la FVF no podrá costear el traslado de jugadores que no estén en América para afrontar el inicio de las eliminatorias, por lo que el director técnico José Peseiro estaría obligado a jugar con futbolistas que hacen vida en ligas de este continente.

Sin embargo en los próximos días el seleccionador deberá anunciar la lista preliminar de jugadores para enviar a la FIFA.

Las dos primeras jornadas en cuestión quedaron así:

08/10/2020

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Chile

13/10/2020

Bolivia vs. Argentina

Venezuela vs. Paraguay

Perú vs. Brasil

Chile vs. Colombia

Ecuador vs. Uruguay