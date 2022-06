La veteranía y juventud se apoderan de los Jugadores de la Semana

La MLB dio a conocer sus nuevos jugadores más destacados de la semana, premios en los que Paul Goldschmidt y Vladimir Guerrero Jr. lograron alzarse como los mejores bateadores de los últimos siete días de competencia.

El veterano toletero de los Cardenales de San Luis continúa encendido con el madero. Goldschmidt pasó de ser un primera base para convertirse en una grúa al remolcar diez anotaciones y anotar otras cinco para la producción del equipo gracias a los once hits y tres cuadrangulares que despachó durante este período para batear .367.

Stuntin' like his daddy and the gold standard.

Vladimir Guerrero Jr. and Paul Goldschmidt are your @chevrolet Players of the Week! pic.twitter.com/WyEBXbCESm

