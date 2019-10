La Serie Mundial entre Nacionales y Astros inicia este martes

Este martes 22 de octubre iniciará la Serie Mundial de la temporada 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston en el estadio Minute Maid Park de Texas, donde se estarán realizando los dos primeros compromisos, para luego viajar al Nationals Park de la capital estadounidense, el fin de semana.

Los Nacionales tuvieron su último compromiso de la temporada el pasado martes 15 de octubre, cerrando en ese compromiso la serie ante Cardenales de San Luis y convirtiéndose en los flamantes campeones de la Liga Nacional y llegando al menos con seis días de descanso al primer encuentro de la final.

Mientras que los Astros apenas pudieron resolvieron su enfrentamiento ante los Yankees de Nueva York el sábado 19, sin embargo no tuvieron que afrontar ningún viaje, por lo que descansaron domingo y lunes.

Let’s run it back one more time. @Supercuts pic.twitter.com/2KTjPiMb7B

— Houston Astros (@astros) October 21, 2019