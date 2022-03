La polaca Iga Swiatek será la nueva número 1 de WTA

Iga Swiatek, de 20 años, tras su victoria por 6-2 y 6-0 sobre la suiza Viktorija Golubic en el Abierto de Miami será la próxima número 1 del tenis mundial femenino cuando se actualice la lista el próximo 4 de abril.

La retirada de la australiana Ashleigh Barty y su petición de salir de la lista mundial propiciaron el el ascenso de la polaca que hace menos de año y medio ocupaba el puesto 54.

