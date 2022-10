La montaña será la clave del Tour de Francia 2023

El Tour de Francia de 2023 comenzará el 1 de julio en Bilbao en el que será el inicio más escarpado de su historia y seguirá aferrado a la montaña durante las tres semanas, en las que se ascenderán los cinco macizos del país, con cuatro finales en alto y algunas etapas que prometen pelea en ascenso.

Con solo 22 kilómetros de contrarreloj, disputada también entre los coles alpinos y con terreno accidentado, la 110 edición de la ronda gala obligará a apostar por desarrollos ligeros, porque no se podrá ganar sin ser un gran escalador, según el recorrido de 3.404 kilómetros presentado este jueves en París.

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2023!

🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2023 ! pic.twitter.com/QPwvs91Ar6

— Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022