La Liga investiga la denuncia de Diakhaby por racismo: “Algo pasó”

La denuncia de Diakhaby de haber recibido un insulto racista por parte de Juan Cala es la primera que pone en un brete a LaLiga y la Federación ante la demostración de la inexistencia de una pauta que recoja qué hacer ante un incidente racista entre dos jugadores que no observó el árbitro del partido. El primer paso de ambas instituciones fue iniciar sus propias investigaciones para esclarecer unos hechos de los que, por el momento, aseguran que no tienen constancia por imágenes o sonidos verificados.

El central del Valencia hizo su denuncia al árbitro, que no paró de manera inmediata el partido aunque la recogió en el acta, el documento administrativo que rige las sanciones. El defensa del Cádiz, por su parte, guardó un silencio estratégico que rompe este martes, 48 horas después. Ayer advertía: “No me voy a esconder. Parece que en este país no hay presunción de inocencia”.