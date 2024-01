La Juve golea 3-0 a Sassuolo con doblete de Vlahovic y acecha liderato del Inter

La Juventus no pierde pisada al Inter de Milán en la lucha por el liderato de la Serie A, con una goleada por 3-0 ante Sassuolo en el Allianz Stadium, en una noche de ensueño para Dusan Vlahovic.

El serbio puso el primer tanto en el marcador a los 15' al recibir el pase de Miretti en la frontal del área, y sin pensarlo dos veces, sacó el zurdazo que ingresó en el ángulo.

Los "neroverdi" avisaron con un disparo de Armand Laurienté, que exigió una gran respuesta de Szczesny, que vio como el balón botó justo delante suya.

A pesar de ello, Vlahovic no estaba satisfecho con su show particular, y marcó el 2-0 con un soberbio remate de tiro libre, que la punta de los dedos de Consigli no evitaron que pegara en el travesaño e ingresara al arco al minuto 37'.

¡¡¡DOBLETE DE GOLAZOS PARA VLAHOVIC!!! El goleador serbio la clavó otra vez en el ángulo desde tiro libre y marcó el 2-0 ante Sassuolo llegando al cierre del primer tiempo.

El italiano Federico Chiesa ingresó por el joven turco Kenan Yildiz sobre la hora de juego, y fue el encargado de dar la estocada final al 89' aprovechando un error en salida de Sassuolo y una floja respuesta de Consigli a su remate a la altura del punto penal.

La "vecchia signora" se venga del único equipo que le ha podido vencer en este torneo, en aquel 4-2 jugado en septiembre en el estadio Città del Tricolore.

Vlahovic finalmente tomó impulso en esta campaña, y ya suma nueve goles en el certamen, siendo el tercer máximo goleador por detrás de Lautaro Martínez, con 18 goles, y Olivier Giroud, que acumula 10 tantos.

Con el triunfo, los bianconeri llegan a 49 puntos en la tabla de la Serie a, solo dos unidades por debajo del líder, Inter de Milán, quienes jugarán este viernes la semifinal de la Coppa Italia ante la Lazio.