La Gran Final de la LVBP se jugará sin publico en las gradas

Como la mayoría del deporte en el mundo, y de manera atípica como todo a ocurrido durante los últimos 12 meses gracias a la Pandemia del coronavirus; la Gran Final de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano 2020-2021 se disputará sin público en las gradas.

Así lo dio a conocer la Junta Directiva de la LVBP, conjuntamente con los equipos Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara este jueves en un comunicado.

La Final, que se disputará en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto y en el José Pérez Colmenares de Maracay se jugará a puerta cerrada.

“Se tomó esa decisión para que no existiera ventaja deportiva, puesto que Caribes no puede actuar en su sede natural en Puerto La Cruz, como se decidió antes del inicio de la campaña. Además, y no menos importante, por medidas de seguridad. Queremos minimizar las posibilidades de contagio (por Covid-19)”, explicó Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP.

La Serie Final se disputará al mejor de siete juegos y el club que resulte campeón representará a Venezuela en la Serie del Caribe, que tendrá como sede la ciudad de Mazatlán, México, desde el 31 de enero al 6 de febrero.

CALENDARIO SERIE FINAL

Viernes, 22 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto

Sábado, 23 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto

Domingo, 24 de enero, 6:00 pm, Cardenales vs Caribes, en Maracay

Martes, 26 de enero, 6:00 pm, Cardenales vs Caribes, en Maracay

Miércoles, 27 de enero, 6:00 pm, Cardenales vs Caribes, en Maracay*

Jueves, 28 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto*

Jueves, 29 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto*

*De ser necesario