La Formula 1 retrasa Australia a noviembre e iniciará una semana más tarde

La Fórmula 1 ha anunciado que finalmente la temporada 2021 comenzará en Bahréin el fin de semana de los días 26, 27 y 28 de marzo. Además, la categoría aplaza el Gran Premio de Australia al mes de noviembre y anuncia el regreso de Imola para abril.

Liberty Media ha anunciado, este martes, una actualización a su calendario. Varios pilotos dudaban de que la campaña pudiera empezar en Australia en marzo por las fuertes restricciones del país como protección al covid-19. Tenían razones para hacerlo porque esas dudas se han convertido hoy en cambios en el programa de la Fórmula 1. Se mantienen 23 carreras, pero hay modificaciones.

La campaña arrancará en Bahréin y Australia pasa a celebrarse en el mes de noviembre. Bahréin conserva su fecha y la temporada comienza una semana más tarde, el fin de semana del 26 al 28 de marzo. La F1 sigue en negociaciones con los organizadores del GP de China para ver si es posible celebrar su carrera más adelante y anuncian el regreso de Imola para el 18 de abril.

En esta nueva actualización no anuncian el circuito que sustituirá a Vietnam, pero las negociaciones con Portimao están más que avanzadas. Por último, el GP de Australia se mueve al fin de semana del 19 al 21 de noviembre. Brasil, Arabia Saudita y Abu Dabi cambian su fecha para hacerle un hueco a Albert Park y la temporada termina así una semana más tarde, el 12 de diciembre.

