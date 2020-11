La FIFA da a conocer los nominados al Premio The Best 2020

a FIFA ha dado a conocer los nominados al premio The Best 2020en sus diferentes categorías, masculinas y femeninas, y en tres apartados, mejor jugador, mejor portero y mejor entrenador. La votación será pública hasta el 9 de diciembre inclusive y tras conocerse los finalistas, la gala The Best FIFA Football Awaards 2020 tendrá lugar el 17 del mismo mes.

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos capitán del Real Madrid y de la selección española y Thiago Alcántara,campeón de la Champions con el Bayern Munich, figuran en la lista de once nominados por la FIFA para optar a los premios The Best de 2020, reseña Marca.

Entre los cinco entrenadores que optan al premio también está Julen Lopetegui, ganador con el Sevilla de la Europa League, que tendrá que enfrentarse a Zinedine Zidane (Real Madrid), Jürgen Klopp (Liverpool), Marcelo Bielsa (Leeds) y al favorito, Hans-Dieter Flick, ganador de la Champions con el Bayern Munich. Lluis Cortés, del Barça femenino, también figura entre los cinco en categoría femenina.

En cuanto a los mejores porteros, los metas de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid (Courtois, Ter Stegen y Oblak, respectivamente) están entre los seis nominados, junto a Alisson, Keylor Navas y Manuel Neuer.

Los once futbolistas nominados al The Best 2020

Thiago Alcântara (España / FC Bayern München / Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (España / Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Virgil van Dijk (Holanda / Liverpool FC)