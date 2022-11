La espectacular estatua de Cristiano Ronaldo en Times Square

Mientras Cristiano Ronaldo aterrizaba en Qatar con la Selección de Portugal, en Estados Unidos apareció un anuncio gigante en una pantalla del Time Square, de Nueva York, que cautivó a cientos de fanáticos, reseñó El Pulzo.

El "bicho", como se le conoce popularmente, salió en una plataforma gigante para contarle al mundo que tendrá una figura de cera en el reconocido museo Madame Toussauds, el cual cuenta con más de 200 figuras, perfectamente moldeadas.

“Tomando el control del Times Square con mi nueva figura de cera y mostrarle Portugal al mundo”, escribió el delantero en su cuenta de Twitter.

Taking over Times Square with my new wax figure and showing Portugal to the world! #madametussaudsusa#visitportugal pic.twitter.com/Ud1gKxyLdU

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022