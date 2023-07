La crítica de Deyna Castellanos hacia la nueva imagen de la FVF

La futbolista venezolana Deyna Castellanos se expresó este jueves sobre la nueva imagen de la Federación de Fútbol Venezolana (FVF). En un video publicado en sus redes sociales la delantera se refirió al nuevo himno y al video promocional que publicó la organización deportiva.

Castellanos criticó que en el nuevo material de la FVF no fue tomado en cuenta buena parte de los equipos que según explicó, también forman parte de la federación.

En esta presentación que hicieron, dos de esos equipos no salieron. Los chicos de fútbol sala están haciendo un trabajo fantástico, los chicos de fútbol playa están clasificados a las semifinales y están trabajando. Somos la misma selección. Esto no va en contra de los jugadores de fútbol masculino, no, para mí somos lo mismo”, explicó.