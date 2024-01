La colombiana Mayra Ramírez hace historia al ser fichada por el Chelsea

El Chelsea oficializó la llegada de la delantera colombiana de 24 años, Mayra Ramírez, después de tener un buen presente con el Levante y también la Selección de Colombia.

Los “Blues” abonaron 400 mil euros al equipo español, con la posibilidad de sumar otros 50 mil si la oriunda de Sibaté llega a disputar el 30 % de los encuentros en la presente temporada.

The rumours are true, Mayra Ramirez is a Blue! 😎#HolaMayra pic.twitter.com/nonZu0Vuzn

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2024