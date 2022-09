La camiseta "invisible" que lucirá Dinamarca en el mundial de Qatar

Falta poco más de mes y medio para que de comienzo el Mundial de Qatar. El próximo 20 de noviembre arrancará la competición y todas las selecciones participantes se preparan y anuncian la equipación para el evento. La última en hacerlo ha sido la selección de Dinamarca. La marca Hummel ha sido la encargada de diseñar la elástica, con la que ha querido enviar un mensaje claro.

La camisera de la selección danesa es completamente roja y, tanto la marca como el escudo, apenas pueden apreciarse. Además, le suman la frase "Por Dinamarca" y "Parte de algo más grande" en inglés.

La selección de Dinamarca está en el grupo D, junto a Francia, Túnez y Australia.

This shirt carries with it a message.

We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.

We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS

— hummel (@hummel1923) September 28, 2022