Koeman expresa su disgusto con los comentarios del presidente interino del Barça sobre Messi

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, criticó este viernes los comentarios del presidente interino del club, Carlos Tusquets, quien dijo esta semana que habría sido económicamente beneficioso vender a Lionel Messi en el mercado del verano boreal.

Messi, el máximo ídolo y goleador de todos los tiempos del Barça, intentó dejar el Camp Nou durante la pasada temporada de fichajes, y ahora la prensa espera que se vaya con el pase en su poder y sin costo de rescisión cuando acabe su contrato actual en junio.

Tusquets, que también describió la situación económica del club como preocupante, dijo que la venta de Messi habría sido “deseable” para la reducción de la carga salarial del club y también por el dinero que se habría obtenido de una transferencia.

“Sabemos la situación de Leo”, dijo Koeman en rueda de prensa. “Si hay alguna persona que tiene que decidir su futuro es él. Los comentarios de fuera no me interesan. Pero si hacemos comentarios dentro del club no nos ayuda”.

“No podemos controlar los comentarios desde fuera. Pero desde dentro es diferente (…) Lo de Tusquets puede ser una opinión de él pero no creo que haga falta. Leo tiene esta temporada con el Barça y que él decida su futuro. Ojalá que sea aquí”.

Koeman hizo estos comentarios antes de la visita del sábado al Cádiz. El equipo ascendido ya ha vencido al Real Madrid esta temporada. Con el Barça rezagado en la carrera por el título, Koeman admite que no puede permitirse otro desliz.

“El Atlético es un equipo fuerte, que gana sus partidos y encaja pocos goles”, destacó sobre el conjunto rojiblanco, que por el momento aparece como el gran candidato para quedarse con el título.

“Es una temporada larga donde pueden pasar muchas cosas. Nosotros no nos podemos permitir (ceder) más puntos. (…) Hasta final de año hay que ganar todos los partidos”.

El Barça, que ocupa el séptimo lugar en la Liga, no contará para el viaje a Andalucía con el cuarteto de lesionados formado por Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati.