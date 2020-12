Koeman agradece el apoyo de Messi en una temporada de transición para el Barça

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, dijo el lunes estar agradecido a Lionel Messi por apoyar su nombramiento y elogiar su trabajo, pese a que el equipo ha firmado el peor inicio de temporada en 33 años.

El argentino indicó previamente que bajo la batuta de Koeman se está fraguando un equipo joven y con futuro. El Barça, sin embargo, se encuentra en quinta posición a ocho puntos del líder de la Liga, el Atlético de Madrid.

“No es que me de calma, pero se lo agradezco porque es muy importante. A cualquiera le gusta que hablen bien de él. Sigo siendo el mismo que trata de sacar el equipo adelante en un año de transición”, dijo el neerlandés en referencia a las declaraciones de Messi en las que elogiaba su nombramiento.

“Siempre estuve tranquilo con él y no cambia. No podemos influir en su decisión (de abandonar o no el club) y hay que sacarle el mejor rendimiento. Ya veremos qué pasa”, agregó