Klay Thompson, se perderá la temporada por lesión

Los Golden State Warriors estarán sin el escolta All-Star Klay Thompson por otra temporada. Thompson se perderá la temporada 2020-21 debido a una rotura de Aquiles que terminó con la temporada, confirmó el equipo hoy. Adrian Wojnarowski de ESPN fue el primero en informar la noticia. Sin embargo, la buena noticia para los Warriors, según Wojnarowski, es que se le ha dicho a Thompson que se espera que se recupere por completo de la lesión, tal y como reseñó NBA.com.

“El base de los Golden State Warriors, Klay Thompson, sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles derecho, según confirmó hoy una resonancia magnética en Los Ángeles”, dijeron los Warriors en un tweet publicado este jueves.“Thompson sufrió la lesión ayer en un entrenamiento en el sur de California. Se espera que se pierda la temporada 2020-21 ”.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6

