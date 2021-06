Keibert Ruiz se muestra encendido en Triple-A

El receptor venezolano Keibert Ruiz ha estado jugando en otro nivel en el mes de junio, ya que ha arrasado al bate en los siete partidos que ha disputado este mes.

Este viernes, el prospecto número uno de los Dodgers se fue de 5-2 por Triple-A Oklahoma City con dos jonrones, dos carreras anotadas, tres remolcadas y un ponche. Su primer cuadrangular de la jornada fue un batazo solitario en el segundo inning. También conectó un bambinazo de dos rayas en la sexta entrada, para sumar seis jonrones este año, tal y como reseñó MLB.com.

For the second night in a row, Keibert Ruiz has left the yard.

The @Dodgers’ No. 1 prospect drilled his 5th homer of the season for the @okc_dodgers. pic.twitter.com/90PytC5jFg

