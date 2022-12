Karim Benzema anunció su retiro de la selección nacional de Francia

El Gato, que hizo saber sobre su retiro del fútbol de selecciones la mañana de este lunes, no pudo cerrar su etapa con Les Bleus de la mejor forma, y más que cerrar, una estrella del deporte como él no tuvo la mejor de las experiencias en su recorrido vistiendo la camiseta de su país.

“¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, dijo en su cuenta de Twitter.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022