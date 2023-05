Karateka Yorgelis Salazar ganó medalla de oro en la K1 Premier League

El Comité Olímpico Venezolano (COV) informó que la karateka Yorgelis Salazar, oriunda del estado Bolívar, ganó medalla de oro este 14 de mayo en la K1 Premier League Rabat 2023, donde alcanzó su tercer título en esta competencia.

"En la gran final venció 10-6 a Zhangbyrbay Moldir de Kazajistán y continúa demostrando que es la mejor del mundo", comentó el COV.

Yorgelis Salazar es nuevamente de oro 🥇🥇🥇🥇 La karateka de los -50 kg volvió a colgarse la presea dorada en la K1 Premier League - Rabat 2023. pic.twitter.com/2WMYQy7fxV — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) May 14, 2023

La competencia se realizó en Marruecos, donde la karateka de la categoría 50 Kg ganó el primer lugar. Salazar es la primera mujer venezolana en ganar la Liga Mundial de la World Karate Federation, según señaló el periodista Juan José Gasayo, con tres premios ganados en esta liga.

Según la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés) la K1 Premier League es la competencia más importante en el mundo dentro de esta disciplina deportiva.

Salazar celebró su victoria en Instagram con la frase: "Thank you all, never alone" (gracias a todos, nunca sola) y dedicó el premio a su madre "Esta es para ti mamá @camachoyaurelis".

Lee más: