Juve vence al Barça y le roba el 1er lugar, mientras el Leipzig deja fuera al United

Si había un par de duelos interesantes para este martes, sin duda eran el Barcelona-Juventus, que marcaba el primer enfrentamiento de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi desde la salida del portugués del Real Madrid, y la visita del Manchester United al semifinalista Leipzig.

En la ciudad condal el regreso de CR7 suponía el morbo de ver jugar a dos dioses del futbol enfrentados una vez más sobre el rectángulo de juego. Y al menos un lado no decepcionó.

Desde el inicio no había un claro dominio pero las oportunidades cayeron primero del lado de los de Pirlo que aprovecharon un penal sentenciado al minuto 12 y que Cristiano no desperdicio. El portugués disparó con potencia y centrado, y Ter Stegen, que se había vencido a su izquierda, no pudo desviar el esférico, era el 0-1 y el luso volvía a marcar en el Camp Nou.

No pasaría mucho tiempo para que cayera el segundo. Al 19’ Mckennie marcó un golazo a pase de Cuadrado. En una gran jugada combinada de la Juventus que acaba con un centro desde la derecha del colombiano para que el estadounidense rematara de manera espectacular con una tijera ante Ter Stegen. Barcelona 0-2 Juventus.

Al 52’ Cristino pondría el segundo a su cuenta y el tercero para el visitante, aplastando así a los de Koeman que perdían el primer encuentro de la temporada en Champions y dejaban ver de manera muy preocupante sus falencias, que cada vez son más evidentes.

Y en Alemania…

Mientras en Cataluña se despedían del primer puesto del grupo, en Leipzig, el United se despida de la Champions.

De manera vertiginosa, con verticalidad, orden, aplomo e instinto asesino; los “Toros Rojos” olieron sangre y al ver el “rojo” del United arremetieron cuales fieras ante el capote del torero. En poco más de 12 minutos los de Nagelsmann sentenciaron el destino de los “Reds Devils” aunque eso no significó que no lucharían antes de caer.

En los primeros 13 minutos Angeliño fue determinante, marcó el primero al 2’ y sirvió el segundo al 13’. Ambos dos golazos. Al minuto 30’ los energéticos embates del Local les dieron el tercero, pero el VAR anulo el definitivo que finalmente caería en la segunda mitad.

Ganando y con dominio el juego, los anfitriones bajaron el ritmo y el partido se niveló. Manchester intentó ir por el milagro de venir de atrás, y parecía ser posible tras un penal que se inventó Mateo De la Oz y que por supuesto Bruno Fernández no desaprovechó, era 3-1 y lo que parecía ser la remontada.

El ingreso de Pogba ayudó a Ole Gunnar Solskjær y le dio de carambola el segundo del visitante. Al 81’ y con 9 minutos por jugar todo parecía posible. Sin embargo no bastó, todo acabaría y una vez más el United jugará Europa League, un pez grande en un estanque pequeño.

En los otros duelos de la jornada, destaca la suspensión del PSG-Basaksehir por un aparente incidente de racismo por parte del cuarto árbitro. El Encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 18:55 hora local.

Más temprano, la Lazio selló su pase a octavos al empatar 2-2 con el Brujas. Por su parte en el otro duelo del grupo el Dormunt venció 2-1 al Zenit y se aseguro el primer puesto de la zona.

El Sevilla le ganó 3-1 al Rennes a domicilio, mientras el Chelsea no paso del empate a uno ante Krasnodar, y aún así mantuvo la cima del grupo E. Y en ultimo duelo del martes el Dinamo le ganó 1-0 al Ferencváros.