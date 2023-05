Jorge Messi desmiente acuerdo de su hijo con el Al Hilal

El padre y representante de Lionel Messi, Jorge, rompió el silencio tras las recientes informaciones que colocan al astro argentino en suelo árabe la próxima temporada por un supuesto acuerdo con el Al Hilal.

La agencia de noticias AFP, el programa televiso español “El Chiringuito” y L´Equipe aseguraron que Messi ya tiene un acuerdo cerrado para jugar en el Al Hilal, por lo que Jorge salió al paso con un contundente comunicado en su cuenta Instagram

El representante aseguró que la decisión será tomada cuando se acabe la temporada y, después de analizar las propuestas disponibles.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”, añade Jorge Messi.