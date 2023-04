Jorge Arrieta: “Tenemos el talento para mejorar nuestros resultados”

Jorge Arrieta es un nombre establecido en nuestro baloncesto. Un andamiaje de más de treinta años en la Dirección Técnica dentro y fuera de nuestro país, hablan por sí solos. Son muchas las historias vividas en los banquillos y eso se descifra sencillamente al entablar una simple conversación con él.

Es un hombre que vive por y para el baloncesto. Hoy, el tres veces campeón de nuestra liga (Marinos 2002, 2003, 2012) asume su cuarta etapa al frente de Gaiteros del Zulia (2007,2008,2010,2016) y comparte sus expectativas para este nuevo proceso que enrumba con el equipo Comecandela.

Desde el punto de vista personal… ¿Cómo asume esta nueva etapa en Gaiteros?

Siempre valoro volver al equipo de mis amores, un equipo en el que me ha ido muy bien como entrenador, no tanto como jugador (risas). He estado aquí antes y siempre me he sentido muy bien. Con Gaiteros la experiencia en 2007 y 2008 fue muy bonita y este año volví para estar primero como Asistente y ahora que me corresponde estar como Entrenador Principal. Tengo una gran expectativa en una campaña ya comenzada porque a pesar de que fui parte de la pretemporada, hemos tenido el problema de la llegada retardada de los importados y ya en la marcha, el equipo no estaba funcionando bien. Ahora, voy a tratar algunas cosas que no nos estaban saliendo y para eso espero el apoyo de los jugadores y de la afición para lograr los resultados que todos aspiramos.

Usted llega al equipo en un momento difícil de analizar. Tras la mitad de la temporada cumplida ya, se tiene un record positivo (7-6) pero hay inconformidad con el funcionamiento del equipo…

En Venezuela el baloncesto ha sufrido transformación importante desde su origen hasta la actualidad. Eso se debe a la influencia que en los últimos años han desplegado los entrenadores que nos han llevado a jugar al estilo europeo. Jugar al estilo norteamericano sin contar con los jugadores con los biotipos para ese tipo de baloncesto, no nos favoreció. El hecho de que tengamos 5 importados hizo que nosotros quisiéramos jugar de esa forma, pero al chocar con el estilo europeo tuvimos malas selección de tiros, con tiros apresurados en la transición, poca ejecución del baloncesto de media cancha y eso nos causó no estar preparados para las circunstancias que pudieran presentarse en cancha.

¿Cómo solventar eso?

Estamos en deuda con nuestra afición. Siempre fue una característica de Gaiteros del Zulia ser muy fuerte en nuestra cancha y eso se logró gracias a la que creo, es la mejor afición del país al momento de apoyar a su equipo; que después los resultados no salgan es otra cosa, tenemos que bajar la intensidad y ser más analíticos después de los partidos.

Tenemos par de jugadores en desarrollo (Karyl Suárez y Germán Chourio) y los vamos a utilizar con mayor frecuencia dependiendo de la necesidad que el partido nos plantee, presionaremos cuando debamos hacerlo en defensa porque en plazas como Maracaibo, la presión y ser agresivos en defensa siempre ha dado buenos resultados.

Los jugadores

El grupo con el que cuenta Gaiteros del Zulia también es analizado por el entrenador. A la espera de la llegada definitiva de José Materán, el estratega analiza las opciones Comecandela en el inicio de la segunda fase de la temporada regular.

Una de los mayores análisis de la afición es hacia los jugadores ¿Se tiene el talento para avanzar en la SPB?

Tenemos el talento para mejorar nuestro rendimiento. Quizás tener 5 jugadores importados hizo pensar que tendríamos un nivel mayor pero luego en el transcurso de la pretemporada, pasamos de cinco a 4 y después a tres y en ese proceso se perdió un poco de todo lo que se había construido.

Hemos tenido mala suerte con algunos importados que traían un gran currículum y que con nosotros no resultaron. ¡Eso puede pasar! Adaptarse a un nuevo país no es fácil, con un baloncesto diferente, una liga muy física; esto hace que jugadores que traen buenos números de otras ligas aquí no funcionen. Es algo fortuito.

No obstante, dentro del plantel tenemos jugadores de rol, sin protagonismo en sus otros equipos y ahora han tenido que venir aquí a asumir un papel. Por ejemplo, el caso de Niremberg (Escalona), quien ha sido un jugador que ofreció muy buenos resultados al inicio de la temporada pero que en este momento por las lesiones que presenta ha tenido que ser resguardado. La llegada de (José) Materán le va a dar un plus al equipo ya que es nuestro jugador baluarte, pero en el caso del resto de los criollos se les ha pedido un trabajo que están en capacidad de aportar al equipo. Quizás el caso de Lenín (López) y “Zancudo” (Centeno) son los más conocidos porque ya lo han vivido en otras etapas de su vida. Los criollos están en deuda con el equipo y estamos trabajando para ayudarles a subir su rendimiento.

Pero hay que cuidar los detalles…

Lo que no podemos ser es un equipo de anotación. Debemos entender que hasta que no tengamos anotadores buenos y consistentes, seremos un equipo de corta anotación; nos constituiremos como un equipo de buena defensa para poder ganar partidos dejando al contrario en el orden de los 60, 70 puntos dependiendo el partido. Sabemos que nuestros porcentajes no están bien y sin embargo tenemos 7 ganados. En la medida que mejoremos la selección de tiros, la buena ejecución en la meda cancha, puntos en transición (cosa que nos hace mucha falta), seremos un equipo en el orden de los 80 y 90 puntos y eso nos va a aumentar la posibilidad de ganar encuentros.

La mitad de los equipos ya cumplió con la mitad de su calendario, ¿Cómo ve la SPB?

La liga está muy competitiva. Claro, hay equipos que mente están lejos de los 10 primeros, pero todo parejos. Quizás la excepción sea Trotamundos por la experiencia, jerarquía y liderazgo de sus jugadores que se manifiesta en su inteligencia sobre el juego; en ese sentido nosotros estamos un poco por debajo. Estamos haciendo un gran esfuerzo junto con el Cuerpo Técnico para conocer las debilidades de los equipos contrarios. En este momento como está la liga, los equipos “inferiores” podrán jugar y ganar a otros equipos en la medida que tengan claro su plan de juego y lo ejecuten en toda su cabalidad.

Un mensaje para la afición…

Sólo le pido a la gente que tenga la misma esperanza que tiene la junta directiva de esta institución. El nuevo presidente no cesa en el trabajo de mejorar el equipo. El esfuerzo de los jugadores en la cancha siempre va a estar ahí. ¿Vamos a mejorar nuestra forma de jugar? Sí. ¿Se nos van a dar los resultados? Sólo Dios sabe. Hay muchos factores que influyen en la obtención de un resultado. Yo tengo la experiencia, un gran acompañante en Kevin Palacio, conocedor de las etapas recientes de nuestro baloncesto, de manera que les decimos a los aficionados que tengan esperanza y tengan fe que las cosas se están haciendo. Estamos trabajando duro para rescatar a un símbolo muy fuerte de nuestra región como son los Gaiteros del Zulia. Yo como zuliano tengo el compromiso y la responsabilidad para trabajar en pro de que el fanático regrese a esta cancha. Vale la pena venir al gimnasio a ver los partidos porque definitivamente no es lo mismo ver un juego por televisión que estando aquí en la cancha. Nosotros los necesitamos.