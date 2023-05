Joe Maddon: “Willson Contreras es muy bueno”

La decisión de Oliver Mármol y los Cardenales de San Luis de excluir a Willson Contreras de la receptoría y pasarlo a bateador designado, ha traído toda la cola del mundo.

Desde saber si fue la decisión acertada, si es injusto lo que le está sucediendo al venezolano o si de plano los “pájaros rojos” se apresuraron al contratarlo. También, por supuesto, es cuestionable tomar la medida en instancias tan tempranas de la temporada, pero el sentido de urgencia pudo más en San Luis.

Uno de los que se pronunció en favor de Willson Contreras, fue su ex mánager Joe Maddon, que lo hizo debutar en Grandes Ligas con el uniforme de los Cachorros de Chicago, y también con 24 años lo eligió como su careta titular en la Serie Mundial de 2016, donde los "oseznos" rompieron la sequía de 108 años sin llevarse los máximos honores de la MLB, reseña Líder.

Joe Maddon gives his take on the Willson Contreras situation and shares what it was like managing him on the 2016 WS champion Cubs.#MLBNow | @StevePhillipsGM pic.twitter.com/r14Ry9BvU3

— MLB Now (@MLBNow) May 8, 2023