Joe Girardi es despedido de los Phillies

Los Philadelphia Phillies anunciaron el día de ayer el despido de su dirigente, Joe Girardi, quien será reemplazado por el asistente Rob Thomson hasta el final de esta temporada.

"Ha sido una temporada frustrante para nosotros hasta este punto ya que sentimos que nuestro equipo no ha jugado a la altura de sus capacidades", dijo en un comunicado Dave Dombrowski, que es el presidente de operaciones de béisbol de los Filis.

The Phillies have relieved Joe Girardi of his duties as manager today. Bench coach Rob Thomson has been named interim manager for the club through the end of the 2022 season. In addition, coaching assistant Bobby Meacham was also relieved of his duties. pic.twitter.com/lVL60RrSnJ

