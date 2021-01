Jefe del equipo Ferrari: “No creo que nos arrepintamos de no haber fichado a Hamilton”

El jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, no se arrepiente de no haber logrado atraer a Lewis Hamilton a su equipo. El jefe de la Scuderia confía en sus dos pilotos y cree que disponen del talento necesario para poder plantarle cara al heptacampeón.

Binotto parecía interesado en Hamilton a finales de 2019. No obstante, ver al británico vestido de rojo es una profecía que cada vez está más lejos de hacerse realidad. Desde la Scuderia no se arrepienten de no haberse lanzado a por Lewis, ya que confían en sus dos pilotos 2021.

“No creo que nos arrepintamos. Las decisiones que tomamos las tomamos pensando que serán las mejores para nosotros. Tenemos a un piloto fantástico como Charles y, sin duda, tiene mucho talento. Si está en el coche correcto, estoy seguro de que puede plantarle cara a Lewis”, ha reconocido Binotto en una entrevista para Sky Sports F1.

El jefe de equipo de Ferrari tiene plena confianza en Carlos Sainz y Charles Leclerc y destaca que ambos son fuertes, talentosos y consistentes. Además, remarca que no darán prioridad a uno de sus hombres sobre el otro desde el principio de la temporada.

“Este año vamos a tener una dupla muy joven, la más joven en Ferrari desde 1968. Charles y Carlos son muy fuertes y tienen mucho talento, además de experiencia en Fórmula 1. No habrá piloto número uno y número dos, tendrán las mismas oportunidades al comienzo de temporada. Me alegra que tengan libertad para luchar”, ha explicado.