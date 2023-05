Javier Castellano y triunfo en el Kentucky Derby: “Fue el viaje soñado para cualquier jockey”

¡El Kentucky Derby fue todo de Venezuela! El sorpresivo triunfo de Mage sobre Two Phil's para llevarse la justa en Churchill Dows, con una bolsa de tres millones de dólares, tuvo además a Gustavo Delgado Jr, como entrenador, y Javier Castellano, como jinete, un tándem zuliano exitoso.

Mage, con marca de 15-1, una sola victoria en su carrera, dio pocos indicios de que podría triunfar contra 17 rivales en una carrera que no es amable con los inexpertos.

Sin embargo, Castellano, a sus 45 años, llevó a la victoria al hijo del campeón de 2017, macho de 2 años y subcampeón del Derby de Kentucky de 2018, Good Magic. “Es un caballo pequeño con un gran corazón”, expresó, según una nota de Blood Horse. “Este triunfo se lo dedico a Jesucristo, Nunca me di por vencido y me esforcé mucho. Me tomó un tiempo llegar allí, pero estoy bendecido”, expresó.

Castellano, miembro del Salón de la Fama, y quien se había quedado corto en sus 15 participaciones anteriores en el Derby de Kentucky, alcanzó por fin la cima en la 16ª edición.

Castellano, de 45, es originario de Maracaibo. Empezó su carrera hípica en 1996 y un año después emigró a los Estados Unidos. Kentucky era una joya que le faltaba al palmarés del jinete sudamericano. Ya había ganado el Breeders' Cup Classic (2004) y el Preakness Stakes (2006 y 2017). Tambien se ha adjudicado el prestigioso premio Eclipse como el jockey más sobresaliente en cuatro ocasiones, y todas de manera consecutiva (2013, 2014, 2015 y 2016). En 2017, Castellano fue exaltado al Salón de la Fama del Museo Nacional del Hipismo en EE.UU.