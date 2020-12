James Harden es multado por violar protocolos Covid-19 [+Vídeo]

La estrella de los Houston Rockets, James Harden, fue multado con $50.000 dólares y declarado “no disponible” debido a una violación de los protocolos Covid-19 de la Liga después de que la NBA revisara un video de él de fiesta sin máscara en un club, anunció este miércoles la NBA.

La NBA hizo el anuncio antes de que se pospusiera el partido del miércoles contra el Oklahoma City Thunder porque los Rockets no tenían los ocho jugadores disponibles requeridos por la liga y necesarios para continuar con el juego.

Aún no está claro tanto para Harden como para los Rockets cuánto tiempo no estará disponible o si enfrentará un castigo adicional en la Liga, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski y Ramona Shelburne de ESPN.

Harden dio negativo por Covid-19 el lunes, martes y miércoles, dijo una fuente de la Liga a Shelburne.

El video de Harden de fiesta sin máscara, que fue publicado por Black Sports Online y ha estado circulando en las redes sociales, es supuestamente de la fiesta de Navidad de un club de Houston celebrada esta semana.

Los protocolos Covid-19 de la NBA prohíben a los jugadores ir a bares, salones o clubes y participar en reuniones sociales de más de 15 personas.

La Liga dijo que Harden violó esas reglas cuando asistió a una “fiesta privada bajo techo” el lunes.

Harden le dijo a los investigadores de la NBA que creía que cumplía con los protocolos de salud y seguridad de la NBA, dijo a Shelburne una fuente cercana a la situación.

Harden y varios testigos en el evento le dijeron a la Liga que asistió a una cena para una amiga que recientemente había sido ascendida en el trabajo, dijo la fuente a ESPN.

Según la fuente, Harden dijo que entró por una entrada separada y se sentó en un área separada del lugar con su equipo de seguridad y llevaba una máscara. Se tomó una foto con su amiga y le dio un regalo. Harden, dijo la fuente, también dijo que se fue después de aproximadamente 30 minutos y no continuó con el grupo, que se fue a otros lugares más tarde esa noche.

Harden emitió un comunicado en Instagram el miércoles diciendo “todos los días es algo diferente” y el evento no fue en un club de striptease.

“Una cosa tras otra. Fui a mostrarle amor a mi ama de casa en su evento (no en un club de striptease) porque se está convirtiendo en jefa y está poniendo a su gente en una posición de éxito y ahora es un problema”, dijo Harden en la publicación. “Todos los días es algo diferente. No importa cuántas veces la gente intente arrastrar mi nombre debajo, no puedes. Lo real siempre termina en la parte superior”.

No estaba claro dónde se tomó el video de Harden. ESPN y otros medios de comunicación informaron el miércoles temprano que el video fue tomado en un club de striptease.

De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad, el incumplimiento o la negativa a cumplir podría someter a un jugador a una acción disciplinaria por parte de la NBA o su equipo, incluida una advertencia, multa y/o suspensión, además de ser obligado a participar en una sesión de educación o entrenamiento. Los infractores reincidentes pueden estar sujetos a una mayor disciplina.

Una suspensión le costaría a Harden $284,517 por juego, que es 1/145 de su salario.

Harden, quien solicitó ser canjeado, violó los protocolos Covid-19 de la Liga durante su breve suspensión al comienzo del campo de entrenamiento cuando asistió a la fiesta de cumpleaños del rapero Lil Baby en Atlanta y frecuentaba clubes de Las Vegas. La Liga requirió que Harden tuviera seis días consecutivos de pruebas de coronavirus negativas antes de autorizarlo a practicar con los Rockets.

Las fuentes le dijeron a ESPN que Harden tuvo Covid-19 durante el verano antes del reinicio de la temporada de la NBA, razón por la cual llegó tarde a informar a la burbuja de Walt Disney World de la Liga. Los jugadores que se han recuperado del coronavirus aún deben seguir los protocolos de salud y seguridad de la liga.