Inter de Miami e Inter de Porto Alegre interesados en Josef Martínez

La historia de amor entre Josef Martínez y el Atlanta United está a punto de llegar a su fin, luego de que la franquicia le informara que no cuenta en los planes del club para la próxima temporada.

El artillero de 29 años tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, pero si quiere ver acción como un futbolista importante deberá buscarse un nuevo equipo.

Ahora, el periodista Felipe Cárdenas, adelanta que las organizaciones con mayor interés por el venezolano son el Inter de Miami, también de la MLS y el Inter de Porto Alegre.

“Hay interés del Inter Miami por Josef Martínez. También el Inter de Porto Alegre, me han dicho”, señala el periodista en su cuenta Twitter. “La compra del resto del contrato de Josef todavía está sobre la mesa, como informé en octubre”.

