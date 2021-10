Inicia construcción de Parque Extremo Daniel Dhers en Barquisimeto

En el ala noroeste del Complejo Turístico y Recreacional El Obelisco de Barquisimeto, el Alcalde de Iribarren Luis Jonás Reyes junto al medallista olímpico Daniel Dhers, fijaron sus huellas en la piedra inicial del que será el Parque Extremo más grande de Venezuela, espacio dedicado a estos deportes y a la recreación familiar, que será construido por la Alcaldía de Iribarren.

«Se nota que es un proyecto muy interesante, son más de 110 mil metros cuadrados, eso no existe en Venezuela, de verdad que me emociona, el BMX Free Style tiene sus raíces acá en Barquisimeto, uno de los parques más longevos del país es de aquí, me enseñan mi primer truco en el 98 aquí, así que me da mucha alegría que esto esté aconteciendo en Barquisimeto», dijo el medallista olímpico.

Por su parte el Alcalde Luis Jonás destacó que el Parque Extremo Daniel Dhers, abrirá espacios a la recreación pero también a la práctica de este deporte olímpico del cual es ejemplo e inspiración el querido y jovial atleta venezolano.

«En nombre del pueblo de Iribarren le damos a este espacio homenajeando su nombre y también para lograr masificar ese deporte, lograr que nuestros niños y niñas sigan sus pasos y llenar de triunfos al país como lo ha hecho Daniel», exaltó Reyes.

Entre las características más relevantes que posee el proyecto se encuentran los casi 13 mil metros cuadrados para la práctica del BMX, un gimnasio TRX, una fosa para la práctica de skateboarding, una pared para escalar de 8 metros de altura, cafetín, caminerías para trote y ciclovía, y paisajismo compuesto por mobiliario temático, además de su inmejorable ubicación geográfica.