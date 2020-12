Humberto Arteaga vuelve al nido rapaz

Águilas del Zulia espera cambiar la cara en esta segunda semana de campeonato de la LVBP y para ello, contarán con la presencia de otro bateador oportuno en su lineup, además de un guante probado en esta liga.

Humberto Arteaga será una de las próximas incorporaciones de los rapaces para los próximos días. El caraqueño, quien se estrenó con los alados en la temporada 2018-2019 regresa al nido rapaz tras promediar .318 con 62 hits en 54 juegos disputados.

“Esperamos la incorporación del grande liga Humberto Arteaga para esta misma semana”, comentó el gerente deportivo del equipo, Luis Amaro.

Además de Arteaga, Águilas volverá a contar desde mañana con Arlett Mavare y Ángel Reyes, quienes arrojaron positivo por el Covid-19, en las primeras pruebas de bioseguridad que se le realizaron al conjunto. Frank Duncan y José Briceño deberá esperar a nuevas pruebas.

Héctor Sánchez no jugará

Otra de las informaciones que Amaro confirmó fue la decisión de Héctor Sánchez de no jugar esta temporada con su nuevo equipo. “La decisión de no jugar por parte de Héctor Sánchez se debió al temor por el virus. Fue una decisión familiar que tomó y me dijo que la próxima temporada estará con nosotros desde el primer día”, resaltó el gerente deportivo.

Sánchez fue la pieza que llegó al Zulia desde Tiburones de La Guaira, en el cambio que llevó a Jairo Pérez a los escualos.

Asimismo, Amaro cerró la conversación anunciando que José Pirela se mantiene en los planes del equipo para finales de la Ronda Regular.

“Nos dijo que quiere uniformarse, pero primero debe concretar su firma para la próxima temporada en Japón”, agregó Luis Amaro. “Él (Pirela) es una institución para el equipo y siempre tendrá las puertas abiertas”.

En cuanto a los grandeligas Elieser Hernández, de los Marlins de Miami, y Miguel Yajure, de los Yanquis de Nueva York, Amaro relato que ya ambos lanzadores comenzaron a calentar motores y solo falta finiquitar permisos con las dos organizaciones, para que se sumen al conjunto rapaz, entre mediados y finales de este mes de diciembre. Lider.