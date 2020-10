Hulkenberg podría ser la elección de Red Bull

Red Bull ya ha elegido al sustituto para Alex Albon a partir de 2021 y es Nico Hulkenberg. Según adelantó “De Telegraaf” en Países Bajos y ha podido corroborar AS, la escudería de Milton Keynes se decanta por el alemán, en estos momentos, si el tailandés se queda fuera definitivamente.

Albon aún está en condiciones de salvar su asiento con cinco carreras por delante antes de terminar la campaña, pero necesita muy buenos resultados que no han llegado hasta ahora. Ha conseguido sólo un podio (3º en Mugello) y suma menos de la mitad de puntos que el neerlandés con idéntico monoplaza. Marcha octavo en el Mundial.

Christian Horner, jefe del equipo, tenía claro que si se marchase Albon (no está claro si recalaría en Alpha Tauri) buscarían fuera. “Hay muy buenos pilotos en el mercado y no estaríamos haciendo nuestro trabajo si no prestásemos atención”, dice. Pierre Gasly, el otro gran nombre de la cantera, no triunfó en Red Bull el año pasado y aunque sí le haya ido bien con el segundo equipo (ganó en Monza), no está siendo considerado. Pueden elegir entre Hulkenberg, Checo Pérez o Kevin Magnussen, todos disponibles.

La decisión es de Red Bull, incluso han consultado a Verstappen sobre la idoneidad de Nico al otro lado del garaje y tienen la aprobación. Allí favorecen abiertamente a Max, su primerísimo piloto, pero son conscientes de que un compañero que exija más al neerlandés sólo puede ser beneficioso, y Albon está, regularmente, a más de cuatro décimas de Verstappen en clasificación.

Hulkenberg, alemán de 33 años, ha competido en once temporadas de Fórmula 1. Participó en 179 grandes premios y tiene un récord poco favorable: es el piloto con más carreras que no ha subido al podio. Pilotó en Williams, Force India y Renault y este año participó en tres grandes premios sustituyendo a Sergio Pérez (en Silverstone) y Lance Stroll (en Nurburgring) con el Racing Point. El suplente de oro está a punto de subirse a un coche apto para los podios.