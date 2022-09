Homologan récords mundiales de Amusan, Duplantis y McLaughlin

Los récords universales batidos en los pasados Mundiales al aire libre de Eugene, el de 100 vallas por la nigeriana Tobi Amusan, el de pértiga por el sueco Mondo Duplantis y el de 400 vallas por la estadounidense Sydney McLaughlin, han sido homologados por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Amusan estableció un nuevo tope mundial de los 100 vallas con un crono de 12.12 el 24 de julio, mismo día en el que Duplantis elevó el récord hasta los 6,21 metros. Dos antes McLaughlin pulverizó la plusmarca de los 400 vallas con un tiempo de 50.68.

También ha sido homologado el récord mundial sub’20 de los 100 metros, logrado también en la cita de Eugene por el botsuanés Letsile Tebogo con 9.94.

— World Athletics (@WorldAthletics) September 20, 2022