Hija de Pelé desmiente agravamiento de la salud del "rey"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", que es tratado de un tumor en el colon, permanece con su salud estable y sin cambio de diagnóstico, dijo este sábado su hija, Kely Nascimento, al salir al paso a versiones sobre el supuesto agravamiento de la salud del "rey".

La hija del considerado mejor futbolista de todos los tiempos y tres veces campeón mundial publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a los admiradores de Pelé luego de que versiones de prensa nunca confirmadas indicaran que se le habían detectado otros tres tumores producto de metástasis y que el cáncer ya era generalizado.

"Ayer me bombardearon por wasap y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió", afirmó Kely Nascimento en Instagram.

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación", agregó.

Las versiones de prensa del supuesto agravamiento de la salud del considerado mejor atleta del siglo XX surgieron el jueves luego de que Pelé, de 81 años, recibiera el alta del hospital al que acudió un día antes para una nueva revisión.

Pese a que sus médicos divulgaron un boletín afirmando que le habían dado alta tras una nueva evaluación de rutina y que su estado de salud estaba bien, la red ESPN Brasil divulgó una información según la cual al "rey" se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino, y un tercero surgiendo en el pulmón.

"Edson Arantes do Nascimento estuvo internado en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para dar seguimiento al tratamiento del tumor de colon, que le fue diagnosticado en septiembre de 2021. El paciente recibió alta este jueves y están en condiciones clínicas estables", decía el boletín médico.

Pese a ese boletín, la versión de prensa, sin fuentes ni aclaraciones, dio la vuelta al mundo y generó miles de publicaciones en las redes sociales en que los hinchas lamentaban el agravamiento de la salud del exfutbolista y su supuesto "cáncer generalizado".