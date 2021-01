Hamilton no tendrá todo lo que quiere

La novela del invierno en la Fórmula 1 parece no llegar a su fin. Aunque algunas fuentes aseguraban que la renovación de Lewis Hamilton con Mercedes sería un hecho antes de acabar el mes de enero, esa fecha límite se acerca y todo apunta a que las negociaciones entre las partes se prolongarán también durante febrero.

Toto Wolff ha vuelvo a mandar un mensaje de tranquilidad al respecto en una entrevista con la cadena de televisión alemana RTL, aunque también revela que faltan detalles por concretar para que la continuidad del británico con la escudería alemana se consume. No todas las exigencias del heptacampeón van a verse satisfechas, ya que a la pregunta sobre si el contrato tendría una duración de tres años, el jefe del equipo respondió “no lo creo”.

Este era uno de los aspectos que distanciaban a Hamilton de Mercedes, al igual que una remuneración que pretende llegue a los 40 millones de euros por temporada. Woff se muestra prudente en este sentido: “Con el límite presupuestario y las nuevas normas en la Fórmula 1 a partir de 2022 debemos permanecer con los ojos muy abiertos”.

En todo caso, el austriaco afirmó que la renovación se producirá “pronto” aunque también se mostró irónico al mencionar que ese periodo “es un término flexible”. E insistió en que, obviamente, no se demorará más allá de los test de Bahréin. “Nuestra relación no es solo profesional, es de amistad. Lewis es increíblemente importante para el equipo y no solo para la escudería, también para Mercedes”, señala Wolff.

Lo complejo de las negociaciones se debe, según sus palabras, a que “el panorama está cambiando actualmente”. De ahí que anticipe que el nuevo contrato de Hamilton será de una duración inferior a la que pretendida por el piloto, aunque Wolff deje entrever que, en contrapartida, el equipo debe realizar otras concesiones, que no detalla en sus declaraciones.