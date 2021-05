Hamilton logró su “pole position” número 100 en el GP de España

El líder del Mundial, Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, logró la ‘pole position’ del Gran Premio de España de Fórmula Uno, la número 100 de su carrera.

Junto al heptacampeón mundial y desde la primera fila saldrá este domingo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Tercero arrancará su compañero de equipo en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas.

100 POLES! I can’t even begin to describe how this feels. I can’t thank the team and everyone back at the factory enough for everything they’ve done to help us secure this incredible milestone. I feel so humbled and very grateful. This feels like my first win all over again 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 8, 2021