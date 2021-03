Hamilton habló con funcionarios de Bahréin sobre derechos humanos

El campeón mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, dijo que había hablado con funcionarios de Bahréin sobre la situación de los derechos humanos en el país después de prometer el año pasado que no dejaría que ningún abuso pasara desapercibido.

El piloto de Mercedes, que perseguirá un octavo título mundial récord en una temporada que comienza en el reino del Golfo este domingo, detalló el jueves los esfuerzos que había hecho para informarse sobre lo que estaba sucediendo.

De acuerdo a lo reportado por Reuters, el británico dijo en diciembre que lo conmovió una carta del hijo de un hombre que enfrenta la pena de muerte.

Hamilton, sin embargo, no había podido reunirse con los funcionarios en ese momento después de dar positivo por Covid-19 y entrar en autoaislamiento.

“Me pesó bastante”, dijo sobre la carta. “Era la primera vez que recibía cartas así a lo largo de mis viajes”.

“Así que me he tomado un tiempo en los últimos meses para tratar de educarme porque al venir aquí todos estos años no estaba al tanto de todos los detalles, las cuestiones de derechos humanos”.