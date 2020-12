Gran Premio de Australia podría cambiar de fecha

Afloran algunas dudas sobre si el Gran Premio de Australia comenzará la temporada de la Formula 1, sobre todo después de que las autoridades australianas hayan decretado el confinamiento de uno de los barrios más importantes de Sídney temporalmente –lo que afecta a unas 250.000 personas– y el repunte del Covid-19 en el país.

No sería una sorpresa. No hace muchos días, Jean Todt, el presidente de la FIA, ya expuso sus dudas sobre que los calendarios no tuviera que ser alterados de nuevo, como en 2020, sobre todo en la primera mitad del campeonato. Es para entonces cuando los epidemiólogos expertos señalan precisamente que será después del verano cuando comenzarán a notarse los efectos de las vacunas que se están comenzando a administrar, tal y como reporto el diario Lider.

Cabe recordar que Australia es uno de los países que poner más celo a los controles para entrar en el país y ha impuesto estrictas medidas para conseguir evitar la entrada de personas susceptibles de poder transmitir el temido coronavirus. De hecho, exigen una cuarentena de 14 días a todo aquel que quiere entrar en el país.

Por esta razón hace ya casi dos meses que SRO decidió cancelar las 12 Horas de Bathurst, la prueba que debía abrir la Intercontinental GT Challenge a finales de febrero. Hay que tener en cuenta que para SRO debe ser casi imposible poner en `pie en una ‘burbuja’ como la F1.

Pero las razones de los promotores del GP de Australia no son de este tipo. Seguramente la ‘biosfera’ que está preparando la F1 podría conseguir una apertura de puertas especial. La preocupación de ellos es, ante todo, de tipo económico. No desean pasar por la experiencia del pasado año cuando la F1 decidió suspender la carrera, pese a que todos los equipos y personal ya estaban en el Melbourne.

Recodemos que en este 2020 se produjo una tardía suspensión. Fue acordado en la madrugada del viernes cuando los pilotos y mecánicos se enteraron al levantarse para ir al circuito y los aficionados se enteraron cuando llegaban en el mismo, después de que el jueves se hubieran efectuado verificaciones y ruedas de prensa, si bien se suspendió la sesión. Todo por un positivo en McLaren.

Los organizadores no quieren volver a tener que afrontar el costo de montaje y desmontaje del circuito -recordemos que Albert Park es urbano y casi en el centro de la ciudad y el montaje dura más de un mes- si no hay carrera. Y el gobierno australiano actúa de forma rápida y contundente imponiendo restricciones en cuanto suenan los índices de alarma.

Algunas fuentes señalan que los promotores australianos estarían más cómodos trasladando la prueba hacia finales de temporada.