Germán Márquez pasará por el quirófano y se pierde el resto de la temporada

Malas noticias para el serpentinero de los Rockies de Colorado Germán Márquez. El criollo se estará fuera del diamante por el resto de la temporada debido a que se someterá a una cirugía Tommy John.

El oriundo de San Félix se sometió a una resonancia magnética el pasado lunes y los resultados no fueron los esperados. Este tipo de operación tiene como tiempo de recuperación de nueve meses a un año.

Germán Márquez needs Tommy John surgery, he tells me. Surgery isn’t scheduled yet

— Danielle Allentuck (@d_allentuck) May 2, 2023