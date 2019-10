Gerardo Parra: “Estar en una Serie Mundial es un sueño del que todavía no despierto”

Gerardo Parra ha sido la mayor parte de la temporada un jugador suplente en el banco de los Nacionales de Washington, pero no sólo consiguió rendir en cada una de las oportunidades que recibió, sino que se convirtió en una suerte de líder carismático en el clubhouse y en todo un fenómeno de popularidad entre los aficionados que asisten al Nationals Park, cada vez que sale a batear, reseñó LVBP.com

Parra, que planea tatuarse un “Baby Shark” si los Nacionales ganan la Serie Mundial, asegura estar en el sitio y el momento adecuado, después de años de esfuerzo.

“Es un sueño del cual todavía no he despertado. Creo que a partir del martes empezaré a despertar y a vivir mi sueño”, destacó el zuliano, de acuerdo con Cárdenas Sports Media. “Siempre he querido estar en una Serie Mundial y, Dios mediante, pueda terminar de cumplir ese sueño, que es quedar campeón. Es una emoción muy grande. Para eso he trabajado durante tantos años en Grandes Ligas. Y no se trata de llegar, sino mantenerse. Creo que este es uno de los premios más grandes que voy a recibir del beisbol y estoy muy feliz, contento y orgulloso de todo lo que me ha dado Dios en mi carrera”.

Parra, de 32 años de edad, se encuentra en el final de un camino que en principio le planteó obstáculos. En febrero llegó a un acuerdo no garantizado con los Gigantes de San Francisco y luego de ganarse un lugar en el roster inaugural, apenas el 1º de mayo fue dejado en libertad, tras ligar .198/.278/.267, en 97 apariciones legales repartidas en 30 desafíos. Pero nueve días después firmó con Washington, que en ese momento estaba buscando darle profundad a sus jardines, mientras el dominicano Juan Soto se recuperaba de una lesión.

Desde entonces, el venezolano fue ganado espacios hasta convertirse en una pieza importante para el manager Dave Martínez, que no dudó en usarlo en situaciones importantes. Parra respondió con un promedio de .433 (30-13) con corredores en posición de anotar y dos outs, el average más alto en las Mayores en esa situación.

“La verdad es que nunca me imaginé lo que estoy viviendo, pero sí en mi corazón sabía que algo bueno iba a pasar, ya que al principio fue difícil para firmar”, reconoció Parra. “Pasaron muchas cosas significativas. Siempre le dije a Dios que lo más importante es ponerme el uniforme y, mientras esté jugando béisbol, las cosas buenas iban a venir. Después que me dejó libre San Francisco, siempre lo mantuve, ‘lo bueno está por venir, lo bueno va a pasar’. Nunca bajé la cabeza, y de verdad que estoy muy contento y orgulloso de todo lo que me ha pasado, porque todo lo malo lo convertí en algo bueno”.

El bateador zurdo terminó la temporada regular con promedio de .234, 38 anotadas, 14 dobles, un triple, nueve jonrones y 48 remolcadas, en 119 juegos, 30 de ellos con San Francisco, mientras se convertía en una voz de aliento y entusiasmo en la intimidad de Washington, que tuvo un difícil inicio de temporada, al punto de llegar a estar 12 juegos por debajo de .500 (19-31), el 23 de mayo.

“Para mí nada es malo, y si es malo, trato de convertirlo en bueno y buscar la forma de cambiarle la cara. Siempre soy positivo. Siempre estoy orgulloso de las cosas que me pasan, buenas o malas, y siempre voy a dar lo mejor de mí. Estoy orgulloso de estar aquí con Washington. Vinimos a la Serie Mundial. Es tremendo equipo, con excelentes amigos y compañeros, y como siempre, voy a dar lo mejor de mí dentro y fuera del terreno. Lo importante es que ganemos todos, porque si ganamos, ganamos todos juntos”.

En los últimos tres encuentros de la temporada, Parra se fue de 9-7 (.778), incluidos dos dobles y dos vuelacercas, que le ayudaron a remolcar 11 carreras y anotar otras tres. Pero en los playoffs apenas consumió tres turnos como emergente y, aunque ligó un imparable, vio la mayor parte de la acción desde el dugout.

“Lo primero es aceptar el rol, aunque tienes que estar mentalizado en que puedes jugar todos los días. Son cosas que tú no controlas y hay que estar enfocado para poder hacer lo mejor cuando te den la oportunidad. No es fácil salir y dar un hit, un doble o un jonrón, por eso trato de hacer lo mejor posible, a buscar un buen turno, igual cuando voy a defender”, explicó sobre su nueva aproximación al juego, después de ser un jugador regular durante buena parte de su carrera de 11 años en las Mayores.

Su promedio vitalicio en playoffs es de .242 (33-8), aunque en sus últimas tres campañas exhibe average de .467 (15-7) en las series de octubre. Una experiencia a la que en cualquier momento apelará el piloto Martínez.

“Creo que lo más importante de todo esto es no ser negativo, no estar deseándole mal a algún compañero para que te den la oportunidad de jugar. Es todo lo contrario. Hay que ser positivo y que a ellos les vaya bien, porque el que obra bien, le va bien. Estoy muy contento y orgulloso por todo lo que me está pasando. Tomo este rol muy profesional y siempre voy a dar lo mejor de mí”

Esta noche, cuando comience la Serie Mundial en el Minute Maid Park, hogar de José Altuve y los inspirados Astros de Houston, Washington tendrá una semana sin ver acción, luego de barrer en cuatro juegos a los Cardenales de San Luis, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Existen casos recientes de fracasos para equipos en esas circunstancias, como lo ocurrido con los Tigres de Detroit en 2012, que perdieron cuatro encuentros seguidos contra los Gigantes. Pero a través de la historia del juego, 12 veces un conjunto ha tenido cinco o más días de descanso antes del Clásico de Octubre y el récord es de 6-6. Así que las posibilidades de los Nacionales son de 50%, si acuden a las estadísticas.

“Hay muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, pero si Dios nos puso eso en el camino, que teníamos que descansar una semana, lo tomamos bien”, apuntó Parra. “Entrenamos todos los días, los muchachos están positivos, y hay que hacer lo mejor de lo que sabemos hacer, que es jugar beisbol. La verdad es que no creo que eso vaya a ser un factor en contra, sino al contrario, será un factor a favor”.

“Todos sabemos la dificultad que es jugar contra Houston, pero también sabemos que es una Serie Mundial y por algo estamos nosotros también en la final contra ellos. Así como ellos, nosotros también estamos fuertes. Tengo mucha confianza en mi equipo”, abundó. “La serie será bien disputada, muy cerrada, ya que los dos equipos tienen excelentes abridores. Que gane el mejor”.

Parra, un optimista empedernido, estará listo cuando le den la orden de salir al terreno.

“En el beisbol y en la Serie Mundial nadie sabe quién pueda ser el héroe. A lo mejor yo, con un turno, puedo ser el héroe. Solo hay que estar bien preparado y, sobre todo, tratar de dar lo mejor”.