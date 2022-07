Garín logró histórico boleto a cuartos de final de Wimbledon

El tenista chileno Cristian Garín culminó este lunes una de las mayores proezas de su carrera deportiva con una épica victoria ante el australiano Alex de Miñaur, después de cuatro horas y 34 minutos de batalla que le permiten alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam (2-6, 5-7, 7-6(3), 6-4, 7-6(6)).

En uno de los partidos más espectaculares del torneo hasta ahora, Garín demostró su enorme fortaleza mental al ser capaz de remontar dos sets en contra y levantar las dos pelotas de partido de las que gozó su rival.

▪ Two sets down

▪ Two match points saved

▪ First Grand Slam quarter-final

A sublime Cristian Garin comeback is complete 🇨🇱#Wimbledon pic.twitter.com/7lXBhwbEs7

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022