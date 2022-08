Gaiteros vuelve al triunfo con un Clark estelar ante Toros

Gaiteros del Zulia venció (79-81) a Toros de Aragua en partido reprogramado de la Superliga Profesional de Baloncesto. Fue un encuentro con varias caras que dejó a los Comecandela con la victoria en la defensa de la última jugada del partido.

Gaiteros comenzó con todos los hierros el partido con un 12-0 que se mantuvo durante toda la primera mitad. Los zulianos no resentían la ausencia de Brandon Johnson, lesionado en su pie derecho con diagnóstico día a día, por lo que Elyjah Clark, que celebraba su designación como titular en el All Star Game, tomó rápidamente la batuta de la ofensiva zuliana, con par de penetraciones que hacían daño ante un equipo aragüeño que jugaba su tercer partido consecutivo en Maracaibo, algo que hasta el momento ningún equipo ha concretado en la temporada. El primer cuarto terminaba 11-21 y la primera mitad 29-43, pizarras que marcaban que Gaiteros era más ante unos "locales" cansados que no encontraban salidas en el PEBA.

#ResultadosSPB 😤 @GaiterosCA chocó con @Oficialtorosbbc y se quedó con la victoria: 79-81. ⭐ Destacados 🥁: @elyjah15 (26 pts, 7 reb, 7 asis y 3 robos) y Alcides Martínez (15 pts y 15 reb). ♉: Edson Tovar (24 pts, 9 reb, 5 asis y 6 robos) y @dunkinking (14 pts y 8 reb). pic.twitter.com/xkM4yo0CaR — Superliga Profesional de Baloncesto (@spbven) August 9, 2022

El tercer cuarto permitió a los zulianos sacar hasta 17 puntos de ventaja. Todo indicaba que la victoria era un hecho, pero Toros empezó a redoblar la defensa, impidiéndole el acceso al balón a Clark y esto lo sintió Gaiteros. Llegaron las pérdidas de balón y la diferencia se fue cerrando. El 29-20 hacía presagiar que el final el encuentro sería cerrado. Y así ocurrió.

Toros mantuvo la presión toda la cancha, sorteando la ausencia de Stephon Blair, metido en problemas de faltas lo que le impidió jugar casi todo el segundo cuarto. La base criolla sacó pecho y llegó a colocarse a sólo dos puntos de Gaiteros, pero el All Star, Clark, anotó una ráfaga de siete puntos suficientes para controlar el aluvión taurino. "La Pantera" contó con el apoyo de un decidido Alcidez Martínez, quien con doble doble logró complementar la ofensiva zuliana. Al final un 79-81 que deja a Gaiteros con 5-8 a la espera del encuentro ante Héroes en Punto Fijo el próximo miércoles.

𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀-𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗢𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 Así marcha la tabla: 🔸La División Sur está encabezada por: 🚄 @trotamundosbbc1 y 🐴 @BroncosBBCOfic 🔸En la cima de la División Oeste: 🐎 @CentauroSLB y 🦸‍♂️ @HeroesFalcon Vamos por más 🤩 pic.twitter.com/bbQ5VoW0mh — Superliga Profesional de Baloncesto (@spbven) August 9, 2022

SINOPSIS:

Toros de Aragua 79 - Gaiteros del Zulia 81

Cancha: PEBA

Mejores anotadores Gaiteros:

Clark: 26pts, 7rebs, 7asist

Martinez: 15pts, 11rebs

Colina: 16pts, 4rebs