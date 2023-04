Gaiteros del Zulia extiende su mala racha ante Guaros de Lara

Gaiteros llegaba al Domo Bolivariano con la necesidad de una victoria, triunfo que le permitiese tomar oxígeno en medio de una liga cada vez más en ritmo. Más que ganar o perder, interesaba retomar sensaciones positivas, esas que solo las ganancias te pueden dar. El rival, Guaros, siempre presume de lo difícil que es vencerle en su casa y aunque la sombra de la irregularidad le rodea al equipo larense, su motivación en casa es destacable.

El 80-66 con el que se impuso a Gaiteros marca que los Comecandela deben aprovechar las ventanas que abre el rival si quiere seguir subiendo en la tabla de posiciones, algo que en la noche del jueves en la tierra de los crepúsculos, no ocurrió. El inicio no fue alentador para Gaiteros, algo repetitivo en los últimos partidos. Al equipo le está costando engranar su ataque desde el Salto entre Dos y eso en esta ocasión lo aprovechó Guaros.

Un 17-5 de inicio daba ventaja a los locales y había que encontrar paliativos porque de nuevo, la larga distancia roja se hizo presente a través de Green y Guillent. El Coach Arrieta bajó la escuadra, sentando a un Pittman fuera de ritmo y habilitando a Lenín López y a Robert Gilchrist en la zona de la pintura. Final de un primer cuarto (27-18) difícil para el equipo que hoy vistió de blanco y dorado.

El segundo cuarto (14-15) mostró imprecisiones en ambos ataques. Gaiteros se acercó a solo tres puntos gracias a un buen trabajo (otro) de Jorge Rondón, pero Priddy no lucía fino en ataque y eso costó un mejor rendimiento en ataque. Guaros tampoco era eficiente, de hecho Gaiteros forzó hasta 5 pérdidas de los locales. Eso mantuvo cerca las acciones pero de nuevo Coleman y Guillent aparecieron para enviar a los larenses arriba al mediotiempo 41-33.

Segundo tiempo sin mejoría

Las acciones no cambiaron tras la reanudación, con Butler referenciado y sin una ofensiva que pudiera hilvanar 3 ó 4 posesiones con anotación seguida. Guaros también seguía en su irregularidad, pero par de triples de Guillent y otro más del "Grillo" Vargas les ayudaba a mantener la ventaja en doble dígito. Gaiteros volvió a colocar a su escuadra pequeña en cancha pero la efectividad no fue la misma que en la primera mitad. El tercer cuarto (23-18) abría el margen, demasiada brecha para un local que no mostraba su mejor versión.

Ya en los últimos diez minutos (16-15) las instancias del partido seguirían iguales. Con un Gaiteros sin carburar, fue cuestión de tiempo para una derrota que deja a los zulianos con un registro de 9-9 a la espera de su próximo partido el sábado como visitante vs. Brillantes.

Mejores Gaiteros:

J. Centeno: 13pts, 9rebs, 5asists

R. Gilchrist: 10pts, 3rebs