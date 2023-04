Gaiteros del Zulia despide a Tywon Lawson por “actos indisciplinados”

Este lunes, 24 de abril, Gaiteros del Zulia anunció la rescisión del contrato del jugador norteamericano Tywson "Ty" Lawson por “incurrimiento de actos indisciplinados e indebidos”.

La información se dio a conocer a través de un comunicado en los distintos canales oficiales del equipo “Comecandela”. De esta forma, concluye la breve participación del base ex NBA en la Superliga de Baloncesto Profesional.

Lawson debutó el pasado el pasado 24 de marzo ante Trotamundos de Carabobo como uno de los fichajes rimbombantes de la liga. Sin embargo, se va del quinteto zuliano sin grandes actuaciones desde su posición de base.

El nativo de Clinton, Maryland tenía antecedentes disciplinarios, llegando a ser expulsado de por vida de la Chinese Basketball Association por comentarios ofensivos hacia las mujeres de ese país a través de su cuenta Instagram en 2020.

Ty Lawson has been banned for life from the Chinese CBA after posting this on Instagram pic.twitter.com/mJR92t8Y3I

— NBACentral (@TheNBACentral) September 19, 2020