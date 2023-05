Gaiteros cae ante Héroes en el Fenelón Díaz

Hay partidos en donde todo puede salir bien o mal según la perspectiva que se le den a las circunstancias del juego. Gaiteros perdió 85-71 ante Héroes pero las dos mitades opuestas que mostró en cancha el equipo zuliano hablan de un trabajo de adaptación a las nuevas piezas con las que cuenta el equipo en esta parte de la temporada.

La primera mitad fue una complicación desde el mismo primer cuarto (25-15). Aunque los primeros compases del encuentro dejaron ver a un equipo zuliano conectado, no obstante la intensidad duró poco tiempo porque tras el tiempo de televisión Héroes tomó una ventaja que no soltaría más. Los disparos al aro no entraban y de nuevo Gaiteros adoleció la ausencia de un anotador consistente cuando Mattew Butler es referenciado, cosa ya vista

con anterioridad. El juego interno fue el plan y Pittman una vez más mostró su evolución en una liga cada vez más física hacia el norteamericano.

Héroes amplió la ventaja en el segundo cuarto (21-11), con el aporte de una banca que es uno de sus principales apoyos. El "Tapipa" Barrios demostró que todavía tiene gasolina en el tanque y anotó ocho puntos para la causa falconiana que se fue en la primera mitad con un 48% de acierto en tiros de cancha. Gaiteros no encontraba la fórmula, ya con Butler y Pittman en la banca y eso espesó el ataque. Al descanso la desventaja era de 20 (46-26)

con un promedio muy bajo de 35% de acierto de cancha.

Segundo tiempo sin mejoría

Las acciones no cambiaron tras la reanudación, con Butler mermado, sentado en la banca hasta por ocho minutos del tercer cuarto y frustrado por no carburar sus tiros. Un Jorge Arrieta mermado por sus malestares de salud volvió al juego en la pintura, pero nuevamente la inconsistencia se hizo presente en la ofensiva zuliana para no aprovechar el efecto positivo que la defensa había causado al ataque heroico en el tercer cuarto (16-15). Gaiteros seguía irregular y no descontaba el margen.

En los últimos diez minutos (23-30) Gaiteros con su defensa toda la cancha logró bajar la diferencia por menos de 15 puntos. En ofensiva, los triples de Priddy empezaron a entrar, lo que hizo revivir las sombras de los regresos espectaculares ante los falconianos. Pero a diferencia de los dos partidos previos, Héroes sufrió, pero mantuvo la ventaja en dos dígitos para llevarse un juego que deja a Gaiteros con registro negativo (9-10) por primera vez en esta temporada a la espera del último encuentro vs los de La Península el jueves en el Peba.

Mejores Gaiteros:

N. Priddy 21pts, 4rebs, 3asists

D. Pittman: 15pts, 5rebs.