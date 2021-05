Villarreal aguanta el 0-0 y estará en la final de la Europa League

Tuvo que ser con suspenso y con la ayuda de los palos, pero el Villarreal de Unai Emery jugará la final de la Liga Europa después de resistir en Londres las embestidas del Arsenal y los dos remates a los postes de Pierre-Emerick Aubameyang.



El “Submarino Amarillo”, tras cuatro intentos en el pasado de acceder a una final europea, logró el objetivo en un ejercicio de aguante en Londres, haciendo bueno el 2-1 de la ida y donde el Arsenal atacó por puro corazón y rozó el pase con una volea y un remate de cabeza de Aubameyang repelidos por los postes.



La suerte que faltó a los amarillos para que aquel penalti de Riquelme entrara en 2006, se alió con ellos para evitar que el gabonés enterrara el año de los de Emery.



Poco aprendió el Arsenal de la salida en tromba del Villarreal en el partido de ida. Esta vez aguantaron la puerta a cero los de Arteta, pero no fue porque no lo intentara el ‘Submarino Amarillo’. Samuel Chukwueze fue el que más lo intentó, con un disparo con rosca que obligó a Leno a estirarse a mano cambiada.



El Villarreal llevaba el ritmo, pero paulatinamente dejo de crear ocasiones y la temprana lesión del delantero nigeriano, que se tuvo que marchar en camilla, les restó gasolina en ataque.



Fue ganando en cuerpo el Arsenal, que empezó a asomarse a la portería de Rulli y rozó el gol en una volea bien ejecutada por Pierre-Emerick Aubameyang, pero en la que se encontró con un poste.



Faltaban ocasiones para encender la mecha y el descanso sirvió como llama. Se quebró en dos, como si fuera una prórroga y como si los dos equipos necesitaran el gol, cuando el Villarreal estaba más clasificado según pasaban los minutos.



La necesidad apretó para el Arsenal, que hizo un arreón tras salir de vestuarios y casi encuentra el premio con un remate desviado de Pepé y con un fallo de Rulli que le dejó muerta la pelota en el área a Smith-Rowe. El joven media punta no tuvo puntería.



Igual que Martin Odegaard no tuvo el día. Se marchó a los 66 minutos sin haber incidido en el juego. El partido se convirtió en una patata caliente en la que ambos equipos se pasaban el dominio. Tuvo contra el Villarreal para rematar, pero no estuvo fino Gerard Moreno. Holding remató alto un servicio a balón parado. Volvió a cabecear fuera, a la derecha de Rulli, infartando al seguidor amarillo.



Y peor fue cuando una carrera por banda de Bellerín terminó con Aubameyang rematando de cabeza y volviéndose a encontrar con el palo. Su segundo tropiezo con la madera. El definitivo.



Aguantaba el Villarreal como podía, con más nervios que otra cosa, sabiendo que su temporada se decidía en el césped de Londres, mientras que el Arsenal miraba al abismo de un nuevo año sin Europa. Y esa oscuridad lo engulló. Resistió la defensa del Villarreal, que terminó rendida en el campo y que logra lo que toda la afición amarilla esperaba desde aquella primera semifinal perdida en 2004 contra el Valencia.



Marchará el Villarreal a Gdansk a por el primer título europeo y ahí espera otro inglés, el Manchester United.